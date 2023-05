L’inclusività a tutti i costi partorisce un’antilingua di frasi barocche e prolisse

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) È bastato che al Concertone del Primo maggio Ambra Angiolini dicesse una cosa sensata, tutto sommato innocua, per scatenare le reprimende delle maestrine dell’ortodossia politically correct (ne ha scritto Guia Soncini su Linkiesta del 3 maggio). «Avvocata, ingegnera, architetta», ha osato insinuare l’incauta, «tutte queste vocali in fondo alle parole ci fanno perdere di vista i fatti, e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione» (corsivi miei). Probabilmente la temeraria non sapeva – neppure le sue intemerate censore (plurale di censora) sapevano – che al fondo della sua arringa stava un’antichissima auctoritas, quella di un certo Misone, annoverato da Diogene Laerzio tra i Sette Sapienti dell’antica Grecia, noto per questa unica sentenza: «Non bisogna cercare le cose (i fatti: prágmata) a ...