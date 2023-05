Ligue 1 | giornata 34 | tris PSG | sorpasso del Lens

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il PSG torna a vincere nella34 di1, mantenendo sei punti di vantaggio sulche batte il Marsiglia superandolo al secondo posto. Lione e Montpellier danno vita a una partita ricca di gol con due protagonisti in copertina, si riscattano Monaco e Reims. In coda alla classifica il Nantes scivola in zona retrocessione, mentre le speranze di salvezza per Ajaccio e Troyes sono quasi azzerate.1,34: Troyes-PSG 1-3,-Marsiglia 2-1, Angers-Monaco 1-2, Reims-Lille 1-0 Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Paris Saint-Germain che si impone per 1-3 sul campo del Troyes. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per la compagine in maglia blu, a secco di successi da 17 giornate. Vantaggio dei parigini all’8’ con Mbappé che colpisce di testa a ...

Si tratta di Elye Wahi , un classe 2003 che sta facendo faville in1. Sappiamo bene quanto i ... Ma rimane la grandissimadi Elye Wahi , protagonista di una prova clamorosa con i quattro ...... derby Sassuolo - Bologna, in campo anche Empoli - Salernitana e Udinese - Sampdoriadi ...00 Fasil Kenema - Arba Menche 17:00 FRANCIA2 Le Havre - Rodez 20:45 GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY -...La partita Troyes - PSG di domenica 7 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34°della1 2022 - 2023 TROYES " Domenica 7 maggio allo stade de l'Aube andrà in scena Troyes - PSG , gara valida per la trentaquattresimadella1 2022 - 2023: calcio di ...

Premier League, risultati 35^ giornata: l'Arsenal vince, è a -1 dal City. United, altro ko Sky Sport

Bella vittoria del Nizza sul Rennes. Sconfitta del Marsiglia a Lens, ora secondo. In coda s’inguaiano Nantes e Brest ...Giornata scoppiettante in Ligue 1 la trentaquattresima, giornata dove non si arresta il duello al vertice, nessun problema per il PSG che nonostante la bufera in cui ormai naviga da settimana con il c ...