“Licenziata per il colore viola dei miei capelli” | consigliera comunale discriminata dall’azienda per cui lavorava

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) È stataper cui. Il motivo? Unditroppo “inconsueto“. A raccontare la storia di Francesca Sparacino, 24enne, ex commessa e anchedi Rifondazione Comunista a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, è il Corriere. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la 24enne poco più di un mese fa aveva affrontato il colloquio di assunzione per il ruolo di commessa nel negozio di abbigliamento Suite Benedict, all’interno del centro commerciale Gran Reno di Casalecchio. In seguito era iniziato il periodo di prova della ragazza, che sarebbe stato svolto ad un compromesso: quello di tingere i, rendendoli più scuri. Anche al momento del colloquio infatti, la giovane si era presentata ...