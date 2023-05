Li ho macellati | guardate Il video choc girato dal killer di Torremaggiore

Poi grida: 'Dove sta il ragazzoli hoio e devo continuare a farlo. Non è ancora arrivata la polizia'. Gli investigatori ritengono che stesse cercando il figlio di 5 anni, ..., li hoio e devo continuare a farlo". A pochi secondi dalla mattanza di Torremaggiore, in provincia di Foggia, ha girato un video con il telefonino inviandolo tramite chat a un ...Poi grida: 'Dove sta il ragazzoli hoio e devo continuare a farlo. Non è ancora arrivata la polizia'. Gli investigatori ritengono che stesse cercando il figlio di 5 anni, ...

"Li ho macellati, guardate". Il video choc girato dal killer di ... ilGiornale.it

Taulant Malaj ha accoltellato la figlia di 16 anni e il presunto amante della moglie. Poi ha girato un video con i cadaveri straziati: "Li ho ammazzati tutti". Il filmato è diventato virale nelle chat ...Nella notte tra il 6 e il 7 maggio Taulant Malaj ha ucciso, in provincia di Foggia, la figlia di 16 anni e un commerciante italiano di 51 anni ferendo la moglie di 39 anni. Poi ha girato un filmato, i ...