La ratifica della riforma del Mes farà parte della discussione sull'Unione bancaria al prossimo, e ci si"che il ministro italiano delle Finanze chiarisca quali siano i piani del governo". Lo ha detto un alto funzionario europeo in vista della riunione in programma lunedì 15 ...In occasione della riunione del 15 maggio a Bruxelles . L'siche nella riunione dei ministri finanziari dell'area euro il 15 maggio 'il ministro Giorgetti chiarifichera' i piani' del governo per risolvere la questione della ratifica del ...Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.073 - 0,31% Eur/Usd 1,113 +0,92% Spread 185,61 Dati di mercato Leggi anche Mes, l'Europa nonpiù l'Italia: all'sarà chiesta la ...

L'Eurogruppo si aspetta che Giorgetti chiarisca sul Mes BRUXELLES RagusaNews

La ratifica della riforma del Mes farà parte della discussione sull'Unione bancaria al prossimo Eurogruppo, e ci si aspetta "che il ministro italiano delle Finanze chiarisca quali siano i piani del go ...In occasione della riunione del 15 maggio a Bruxelles (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 8 mag - L'Eurogruppo si aspetta che nella riunione dei ministri finanziari dell'area euro il 15 magg ...