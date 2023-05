L’Empoli batte la Salernitana | salvezza rimandata per i granata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSeconda vittoria casalinga consecutiva perche supera 2-1 laal ‘Castellani’. Campani che erano imbattuti da dieci turni (8 pareggi e due vittorie), avevano perso con Sousa in panchina solo alla prima gara del portoghese, in casa con la Lazio che andava a mille. A fermare ic’è riuscita adesso anche la squadra di Zanetti nella partita forse più importante dell’anno, quella che regala unavirtuale: manca solo un punto per la matematica. Insomma Serie A ipotecata anche per la prossima stagione. E pensare che i toscani, due turni fa, si erano ‘mangiati’ tre punti (o anche uno solo) facendosi rimontare dal Sassuolo in trasferta con i neroverdi in inferiorità numerica. Adesso arriva una vittoria convincente, nonostante il forcing finale della ...