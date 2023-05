Lega Araba riammette ufficialmente la Siria

Dopo mezzo milione di morti, dodici anni di guerra e oltre dieci milioni di profughi e sfollati lavolta pagina e riammette la Siria nel salotto buono del Medio Oriente. Per il presidente Bashar al Assad, che rimarrà con le mani sporche di sangue del suo popolo, è un grande successo ...Laha riammesso nell'organizzazione la Siria, dopo averla espulsa 12 anni fa a causa della dura L'articolo Siria,la riammette dopo 12 anni proviene da True ...'In una riunione dei ministri degli esteri della, è stata approvata la reincorporazione della Siria nelladegli Stati Arabi', ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iracheno Ahmed Sahaf all'agenzia di stampa irachena ...

La Lega Araba reintegra la Siria dopo 12 anni, ma a determinate condizioni RaiNews

Sabato 6 maggio al Cairo si è tenuta una riunione di emergenza della Lega Araba per discutere degli scontri militari in corso in Sudan dallo scorso 15 aprile, quando l’esercito sudanese (SAF) fedele a ...Dopo mezzo milione di morti, dodici anni di guerra e oltre dieci milioni di profughi e sfollati la Lega araba volta pagina e riammette la Siria nel salotto buono del Medio Oriente ...