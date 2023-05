(Di lunedì 8 maggio 2023) Settimo al via, settimo all'arrivo. Messa così non è stata una gran domenica per Charles, alle prese con una Ferrari incapace di risalire la china. Tanta lotta nel gruppo, tante ...

Leclerc: "Tantissimo lavoro da fare, soprattutto sul passo gara" Autosprint.it

"C'è tanto lavoro da fare, c'è feeling nelle condizioni ideali ma appena 'esci' un po' tutto si fa difficile. Non ce la facevo a girare la macchina, proprio zero, e dovevo stare attento a non scivolar ...GP Miami - La prima gara statunitense della stagione ha confermato ancora una volta come la Ferrari SF-23 sia nata malissimo. La vettura di Leclerc e Sainz ha una finestra di esercizio molto ristretta ...