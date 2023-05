L’ebbrezza di Wine&Thecity entra nei grandi alberghi di Napoli | welcome wine per chi arriva in città

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023)&Thecityneidiper accogliere i turisti in arrivo e per condividere roof top e terrazze mozzafiato con tutti ilover. Si comincia il 9 maggio con il “” di&Thecity, una novità assoluta: in 11, quattro e cinque stelle,&Thecity, con i sommelier dell’AIS, darà il benvenuto ai turisti in arrivo con un calice di vino offerto dal Consorzio Tutela Vini Vesuvio che oggi riunisce 114 associati e si impegna nella tutela e valorizzazione del patrimonio varietale del Vesuvio. Un’esperienza insolita e inaspettata per i viaggiatori che, appena giunti in, potranno scoprire e degustare le ...