Leao | ' Torno presto | sono ottimista E Mbappé dovrebbe venire al Milan'

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'ultima rassicurazione arrivata in ordine di tempo è relativa, così come relativa era stata la prima nel lasciare San Siro ('Sto bene, non è nulla di grave'). Relative perché se è vero che ...

E quindi, Rafaelche affida ai social ulteriori riflessioni sulle sue condizioni di salute, da ...presto, sono ottimista. Ho fatto cure e dormito tutto il giorno'. Tutto chiaro e impeccabile,...Commenta per primo Rafael, attaccante portoghese del Milan, ha parlato per la prima volta dall'infortunio tramite il social network The Residency e ha tranquillizzato i tifosi in vista dell'Euroderby contro l'Inter (...Tanto che poi ha pubblicato di recente una storia Instagram con un messaggio bello chiaro: "... Milan, non benissimo senza. Il bilancio dei rossoneri con il portoghese lontano dal campo non ...

Leao rassicura i tifosi: 'Non preoccupatevi, torno presto. Voglio ... Calciomercato.com

Ma soprattutto Leao è l'uomo che consente al Milan di essere pericoloso ... che parta dall'inizio o entri a partita in corso, Brozovic è tornato lui, Barella e Dimarco sono in gran forma...».