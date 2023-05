Leao | «Tornerò presto | no preoccupazioni!» Ci sarà in Milan-Inter?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023)tiene in ansia i tifosi delin vista del derby d’andata contro l’in semifinale di Champions League. Il portoghese ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche OTTIMISTA ? Rafaelrimane a forte rischio per la partita d’andata fra, semifinale di Champions League. Il portoghese ha subito un’elongazione alla coscia durante i primi minuti contro la Lazio. In una diretta social sull’app “Residency” ha tranquillizzato i suoi tifosi sulle condizioni fisiche: «Non preoccupatevi per il mio infortunio,! Ho fatto cure e dormito tutto il giorno e la mia motivazione è stare in campo ogni giorno e migliorare per raggiungere i miei obiettivi».-News - Ultime notizie e calciomercato ...