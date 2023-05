Leao | speranze al lumicino per l’Inter! Pioli farà un’eccezione ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Perad oggi è più no che sì la sua presenza per Milan-Inter. Ma lo staff rossonero efarannoe decideranno all’ultimo giorno ECCEZIONE ? In casa Inter, rientra un giocatore (vedi articolo), nel Milan occhi su. Le parole dell’inviato Sky Sport 24, Manuele Baiocchini: «Rileggendo la diagnosi di, pensare che ha fatto solo terapie a due giorni dalla partita, fa pensare che non ci sarà contro l’Inter. Ma una speranza ancora c’è. Domani mattina l’allenamento della vigilia, dove si capisce chi ci sarà poi per la partita. Ma il Milanper, stabilirà mercoledì mattino le sue condizioni. Ad oggi è più no che sì perché l’elongazione non è un infortunio di poco conto, ma una piccola speranza c’è». Inter-News ...