Leao | le rassicurazioni non bastano | ora i tifosi del Milan tremano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Rafaeltiene tutti idelsulle spine. Lenon, in vista di una sfida che può valere un’intera stagione. Ecco svelato tutto. Non è una settimana come le altre. Questa porterà dritti-dritti al derby di UEFA Champions League, quando Inter esi sfideranno nel quarto incrocio cittadino stagionale. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Arrivano ulteriori, in attesa di valutare bene le condizioni di Rafael, nel post partita di Milan - Lazio. Il numero 17 rossonero, sostituito per un problema all'inguine dopo dieci minuti, ha ...La prima notizia è positiva. I tifosi aspettavanosu- uscito dopo dieci minuti per un problema muscolare - e Stefano Pioli ha scacciato un po' di nubi, anche se le condizioni del portoghese sono ancora da valutare. Le smorfie, i ......recuperasse il francese bisognerà studiare soluzioni tattiche che consentano a Origi di esprimersi e adi riuscire a inserirsi. Il rientro di Maignan. Unica certezza nonostante le...

Leao, Milan-Inter di Champions e il post che fa sperare i tifosi dopo il ko Tuttosport

È durata soltanto 11 minuti la partita di Rafael Leao contro la Lazio prima che il portoghese dovesse lasciare il campo a causa di un fastidio muscolare. Uno strappo palla al piede verso la porta bian ...In casa Milan tiene banco l'infortunio di Leao. Il giocatore ha lasciato il campo dopo solo dieci minuti contro la Lazio. Ecco quando torna.