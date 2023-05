ROMA - " Sono molto contento di stare al Milan. Qui l'atmosfera migliore che abbia mai vissuto ". Queste le parole dell'attaccante del Milan , Rafael, rispondendo alle domande dei tifosi tramite il social network ' The Residency '. Il portoghese ha profuso parole importanti in difesa del compagno di squadra, Charles De Ketelaere , criticato ...Certoè un giocatore fondamentale, ma possiamo fare molto bene anche senza di lui. Rafael era ... Verstappen partirà nono,esclusione dal Q3 per Lewis Hamilton che invece prenderà il via ...Il cantante rap di nota fede milanista ha lanciato una frecciatinaai partenopei La ... Lazza è un vecchio cuore rossonero, grande amico die di altri giocatori del Diavolo . E' uno a cui ...

Leao e la clamorosa rivelazione su Mbappé: "È già del Milan" Corriere dello Sport

Il portoghese ha aggiornato il popolo rossonero sulle sue condizioni e proposto al campione francese un trasferimento in ...Il calcio è fatto di momenti e i nerazzurri hanno la possibilità di approfittarne contro il Milan. Si parla di elongazione e quasi lesione, solitamente sono 20 giorni di stop quindi secondo me Leao no ...