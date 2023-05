Leader giovani Fi | “Berlusconi ha sempre appeal | attira ancora under 30”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Benigni: "Marta è amata da nuove generazioni azzurre perché è una di noi" ”Adre il consenso deiè innanzitutto, ma anche quello che lui ha creato in tutti questi anni… Penso al contenuto valoriale alla base di Forza Italia, al suo posizionamento politico in Italia e in Europa. Un qualcosa che è destinato a durare nel futuro”. Stefano Benigni, deputato classe ’87, èdeiazzurri dal dicembre scorso e da allora, racconta all’Adnkronos, si è messo al lavoro ”pancia a terra” per ‘rinre’ il partito e valorizzare le nuove leve, specialmente “quelle più meritevoli e capaci”, come chiesto dalSilvio. L’ultima convention forzista, conclusasi sabato scorso a Milano con il video-saluto del Cav dal ...