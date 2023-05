Le visite alla Casa Bianca e le priorità per l’Indo Pacifico

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) A gennaio il primo ministro giapponese, Fumio Kishida; ad aprile il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol; a maggio il filippino Ferdinand Marcos Jr: tuttinel giro dei primi mesi del 2023. A segnare l’orientamento americano versobasterebbe già questo. Da aggiungerci anche l’importante visita di Tsai Ing-wen, presidente taiwanese, in California e a New York; e poi a fine 2022 il summit con il blocco Asean, la strategic partnership connesia. A marzo anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, era stata a Washington e pure in quel caso però, se la guerra russa in Ucraina era stata l’argomento tattico di attualità, molte delle discussioni avevano riguardato come integrare l’Europa nella prioritizzazione strategica verso Oriente ...