Le rinnovabili | la burocrazia e la metafora dei treni Scrive Biello

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo fa mi colpì un’efficace suggestione che paragonava un procedimento ammnistrativo ad un treno, con le sue fermate e i suoi orari: esso deve sempre cercare di recuperare eventuali ritardi, ma non può saltare le fermate, per non pregiudicare gli interessi di alcuni, nel tentativo di tutelare quelli di altri. Conta più che il treno sia in orario oppure che segua la sua tratta? Quello del bilanciamento degli interessi legittimi nei procedimenti amministrativi del nostro ordinamento è un tema antico e complesso, nel quale è sempre arduo avventurarsi: soprattutto quando, come nel caso delle fonti, sono in gioco interessi del massimo rango costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente. Tuttavia, proprio per tale caso, possiamo domandarci come mai da noi persista un appello continuo alla “sbu-rocratizzazione”, sebbene si succedano ormai da anni ...