(Di lunedì 8 maggio 2023) La corsa rosa è un giro di ricordi e sogni, avventure e disavventure, imprese e crisi, storie e passioni. Un altro Giro è la rubrica di Marco Pastonesi che ci accompagnerà strada facendo sulle strade del Giro d'Italia 2023. Il Giro d’Italia 1978 fu l’ultimo per Felice Gimondi e Franco Bitossi, campioni, il primo e ultimo perDi, gregario. Origine abruzzese: “Nato a Pescara, ma di San Silvestro, l’unica frazione di Pescara, a tre chilometri dal mare”. Radici contadine: “Padre contadino, madre contadina”. Studi pratici: “Elementari, medie, poi professionali, elettricista e radiotecnico, nessun diploma ma un attestato”. E la bici: “La prima, quella di mio padre, andavo in giro per il paese, tornavo a casa e le prendevo perché non avevo chiesto il permesso, sapevo che il permesso non mi sarebbe mai stato dato”. Poi, finalmente, ...

Le fughe ciclistiche di Lucio Di Federico Il Foglio

