Le eccellenze italiane fanno boom | per il Parmigiano Reggiano è una stagione record

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Consorzio delpartecipa a Tuttofood e la fiera milanese è anche l’occasione in cui ha annunciato i risultati raggiunti nel primo trimestre 2023. Dopo un 2022 da– che si è chiuso con un giro d’affari al consumo pari a 2,9 miliardi (+6,9% rispetto all’anno precedente) – anche i primi mesi del 2023 registrano dati positivi, con un aumento delle vendite complessivo del +3,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e con una forte crescita in Italia, sia per quanto riguarda il normal trade (+20,4%) sia per quanto riguarda la Gdo (+11,1%). Il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli, presente in fiera, ha fatto un bilancio di questi primi mesi del 2023, mettendo in evidenza non solo i risultati raggiunti, ma anche le sfide e le difficoltà che il comparto dovrà fronteggiare sul mercato globale: «Siamo riusciti ...