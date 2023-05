Le dimissioni di Cottarelli dimostrano che il Parlamento è diventato inutile

(Di lunedì 8 maggio 2023) Se un professore prestigioso come lui in Senato si sente senza armi, è perché tutte le decisioni vengono prese nemmeno dai partiti, ma da un gruppo ristretto di leader, di loro amici, di loro congiunti. Un problema serio per la democrazia

Dice di sentirsi "a disagio" nel nuovo Pd di Elly Schlein . Che con la sua "elezione ha spostato il partito più lontano dalle idee liberaldemocratiche" in cui crede Carlo. Per questo, la decisione di lasciare il gruppo dei dem al Senato (non è iscritto al Pd). L'annuncio è arrivato ieri con una lettera a Repubblica in cui spiega il perché e annuncia il suo ...Caro Direttore, nei prossimi giorni presenterò le miedal Senato che dovranno poi essere approvate dall'Aula. Non è stata una scelta facile e La ringrazio per l'opportunità di spiegarne le motivazioni. Lascio il Senato per andare a dirigere, a ...Posso dire che conoscendoun pò me lo aspettavo, perché lui si sente di appartenere a ... Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato ledell'economista da parlamentare ...

L'ex assessora ed ex presidente di Anpal (sostituita dal governo Meloni) entra in Parlamento al posto dell'economista: "Su lavoro e reddito di ...Se un professore prestigioso come lui in Senato si sente senza armi, è perché tutte le decisioni vengono prese nemmeno dai partiti, ma da un gruppo ristretto ...