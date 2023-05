(Di lunedì 8 maggio 2023) A.S. Volley Lube comunica che nella mattinata di domani, martedì 9 maggio, trascorse le 24 ore daldistrattivo riportato domenicaspdestra, l’atletasarà sottoposto ad accertamenti per valutare l’entità del danno e la possibilità di un recupero lampo. Sologli approfondimenti diagnostici il responsabile sanitario del Club, Mariano Avio, si pronuncerà sul possibile impiego dell’opposto in Gara 4 di Finale Scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, match in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum. Il problemaspsi è verificato nel corso di Gara 3BLM Group Arena, quando il giocatore cuciniero è stato costretto ad abbandonare il campo nel ...

Le condizioni di Ivan Zaytsev dopo il trauma alla spalla destra Lega Pallavolo Serie A

