Le banche americane continuano a far paura L’attacco di Buffet e l’appello di Yellen

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il contagio bancario non sembra fermarsi, trascinando al ribasso interi pezzi di finanza americana, quella con le spalle meno larghe. Tutta colpa, ancora, del crack di ormai un mese fa di Svb e First Republic, i due istituti di taglia medio-piccola ma profondamente legati all’economia di uno degli Stati più ricchi degli Stati Uniti, la California. Non sono bastate le rassicurazioni del governo e della Federal Reserve, la tutela dei depositi e nemmeno il salvataggio (da oltre 104 miliardi) di First Republic per mano di Jp Morgan. LANON SI FERMA La, infatti, continua a serpeggiare e le scorrerie in Borsa anche. Negli ultimi giorni PacWest, istituto di credito con sede a Los Angeles, ha perso quasi il 50% in Borsa, dopo la notizia della sua ricerca di possibili acquirenti per i suoi asset, esattamente come è stato per First Republic. PacWest ...