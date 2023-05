Le ali della libertà | la spiegazione del finale del film con Tim Robbins

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’adattamento di un romanzo di Stephen King è sempre un evento quando si parla di cinema. E Le alidi Frank Darabont non fa eccezione. Ilinterpretato da Tome Morgan Freeman è uno dei prison movie più amati dal pubblico, assieme a cult come Papillon, L’uomo di Alcatraz e Il miglio verde, quest’ultimo sempre tratto da un racconto di King. Di nuovo in sala dall’8 maggio, per celebrare i 100 anni di vitaWarner Bros., Le aliè un’opera densa di colpi di scena, emozionante, incentrata sul grande rapporto d’amicizia tra i due protagonisti. E sul quel sentimento così puro, la speranza, che è in grado di sostenere gli esseri umani nelle situazioni più angosciose. Candidata nel 1995 a sette premi Oscar, tra cui quello al miglior ...