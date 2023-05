Lazio | Milinkovic si ribella | il messaggio sui social

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA - Calo di gol, di forza, di velocità. Sarri va alla ricerca di Ciro,e Zaccagni. Sono i tre che gli stanno mancando, i tre cui ha fatto riferimento a S. Siro: "Che in questo momento ci ...

Immobile,e Zaccagni stanno rendendo meno di Luis Alberto e Felipe Anderson, entrambi ... Soprattutto loro incarnano le potenzialità della, loro hanno fatto e possono continuare a fare ...E' un patto per la, fino al 4 giugno devono essere messi da parte gli interessi personali. ... Fuori, tra i più accusati dopo l'Inter, bocciato in panchina nel turno infrasettimanale. ...Milan -2 - 0, lo scontro diretto Champions è senza storia: decidono i gol di Bennacer e Theo Va bene Zaccagni affaticatissimo, ma ae Immobile cosa sta succedendo Altro faccia a ...

