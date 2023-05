Lazio-Milinkovic Savic | spunta un altro club italiano interessato

1 Sul banco degli imputati in casaper i recenti risultati negativi c'è soprattutto- Savic . Da dopo i Mondiali il Sergente non è stato più lo stesso in campo, per rendimento e - secondo molti tifosi - anche per ...Immobile,e Zaccagni stanno rendendo meno di Luis Alberto e Felipe Anderson, entrambi ... Soprattutto loro incarnano le potenzialità della, loro hanno fatto e possono continuare a fare ...E' un patto per la, fino al 4 giugno devono essere messi da parte gli interessi personali. ... Fuori, tra i più accusati dopo l'Inter, bocciato in panchina nel turno infrasettimanale. ...

Lazio: confronto fra Sarri, Immobile e Milinkovic: «Uniti fino al traguardo» ilmessaggero.it

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Messaggero, nell’era Sarri la Lazio non aveva mai collezionato tre ko in 4 gare. Motivo per cui il tecnico ha deciso di parlare in privato con Immobil ...Il Sergente non riesce più ad incidere, ma ha reagito alle critiche con un messaggio social. Ora nelle ultime 4 partite deve dare tutto ...