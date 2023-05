Lazio | Milinkovic risponde alle critiche | 'Dal 2015 ho sempre dato tutto per questa maglia'

Immobile,e Zaccagni stanno rendendo meno di Luis Alberto e Felipe Anderson, entrambi ... Soprattutto loro incarnano le potenzialità della, loro hanno fatto e possono continuare a fare ...E' un patto per la, fino al 4 giugno devono essere messi da parte gli interessi personali. ... Fuori, tra i più accusati dopo l'Inter, bocciato in panchina nel turno infrasettimanale. ...Milan -2 - 0, lo scontro diretto Champions è senza storia: decidono i gol di Bennacer e Theo Va bene Zaccagni affaticatissimo, ma ae Immobile cosa sta succedendo Altro faccia a ...

Milan-Lazio, le pagelle: Theo straripante, da 8. Stecca Milinkovic, 4 La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere della Sera, in questa serie A Cataldi ha saltato per intero 6 sfide, nelle quali la Lazio ha conquistato 10 punti. Con Danilo in campo invece i ...Non sono state poche le critiche dirette alla squadra dopo la sconfitta di ieri contro il Milan. La prestazione della squadra di Sarri, ma soprattutto la determinazione mancata hanno fatto imbufalire.