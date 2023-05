Lazio-Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. In palio punti pesanti per entrambe, visto che i biancocelesti devono vincere per mantenersi in zona Champions League, e i salentini per tirarsi fuori dalla zona retrocessione nella quale sono clamorosamente piombati.si giocherà venerdì 12 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nell’ultimo turno di campionato contro il Milan per i biancocelesti è arrivata la terza sconfitta in quattro partite. La squadra di Sarri è stata scavalcata al secondo posto dalla Juventus ed ora ha appena un punto di vantaggio sulla quarta. La qualificazione in Champions League League nonostante tutto non sembra in discussione, ma non saranno più ammesse distrazioni. I ...