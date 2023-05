Lazio | Cataldi spera nel recupero contro il Lecce

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non si aprono i cancelli di Formello, lariposa in vista del match di venerdì serail, ferito dalla sconfittail Verona e ora in piena lotta retrocessione, diventato a questo punto della stagione fondamentale per lenze Champions. I tre ko nelle ultime quattro hanno tolto qualche certezza alla truppa di Sarri chedi recuperare la brillantezza di alcuni uomini chiave, Immobile e Milinkovic-Savic su tutti, ma anche gli infortunatie Vecino. Proprio il mediano, alle prese con un ematoma al polpaccio rimediatol’Inter, potrebbe stringere i denti ma la sua è una situazione da valutare giorno per giorno mentre sicuramente out Vecino che ha riportato una lesione al bicipite femorale destro. Non dovesse ...

Lazio, emergenza in regia: corsa contro il tempo per Cataldi La Lazio Siamo Noi

La sfortuna si è accanita con il centrocampo, in particolare con la regia. La Lazio deve difendersi dal rientro di Inter e Milan e per la sfida al Lecce la maglia del play è ancora ...Danilo Cataldi deve ancora recuperare dall’infortunio subito contro l’Inter: è corsa contro il tempo per la gara col Lecce Come riferisce Il Messaggero, in casa Lazio si attendono con impazienza aggio ...