Lavori alla rotonda di Coccia di Morto | Fiumicino paralizzata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 maggio 2023)– Una cittànel traffico. Succede a, più precisamente adi, dove sorge la nuova statua. I cantieri a ridosso del plateatico per rifare segnaletica e asfalto bloccano la città e il Tpl che già subisce diversi minuti di ritardo nel pomeriggio a causa deisul viadotto dell’aeroporto. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link