L’Atalanta ha provato a vincere | però i pali non fanno punti

(Di lunedì 8 maggio 2023) Duecontro due gol. La differenza tra Atalanta e Juve è tutta lì. Non si può dire che abbia giocato meglio la squadra bianconera (quando mai il suo gioco riesce a entusiasmare?) o che quella nerazzurra non sia stata all’altezza, anzi: avesse pareggiato nel secondo tempo, in una delle tante occasioni o mischie sotto la porta di Szczesny, nessuno avrebbe potuto obiettare sul merito. Manon ha fatto gol, qualcuno l’ha anche sbagliato, clamorosa soprattutto la palla gol per Pasalic al 45? del primo tempo, girata in Curva invece che in rete. Sono partite che vanno così, magari c’è chi dirà che contro la Roma è andato bene tutto, o forse bisogna anche riconoscere che la difesa della Juve si è chiusa molto bene, o ancora che ci poteva stare un rigore per quel pestone a Soppy, appena entrato nella ripresa. Ma Doveri, arbitro ritenuto in questo ...