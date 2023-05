Lasciò morire la figlia di stenti | ma non ha problemi psichici

Leggi su agi

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato laDianadidopo averla abbandonata una settimana a fine luglio 2022, può partecipare al processo davanti alla Corte d'assise di Milano in cui è imputata di omicidio pluriaggravato. Lo hanno deciso i giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, respingendo la richiesta di perizia formulata dall'avvocato Alessia Pontenani sulla capacità della madre di Diana di sostenere il giudizio. L'istanza era basata su una relazione degli psicologi del carcere San Vittore che avrebbero ipotizzato dei deficit cognitivi nell'imputata. Una tesi a cui si sono opposti i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro. "Non c'è nessun elemento per ipotizzare che Alessia Pifferi possa aver agito in maniera non consapevole", ha detto in aula il pm De Tommasi. Alessia Pifferi dovrà ...