Lasciò morire di stenti la figlia | la sorella di Alessia Pifferi | ' Non ha mai chiesto scusa'

(Di lunedì 8 maggio 2023), la 37enne che ha lasciato da sola a casa laDiana di pochi mesi, morta didopo sei giorni, è in carcere. Al processo che la vede imputata, la zia della piccola e la ...

Alessia Pifferi, la 37enne che ha lasciato da sola a casa la figlia Diana di pochi mesi, morta di stenti dopo sei giorni, è in carcere. Al processo che la vede imputata, la zia della piccola e la ...... luoghi terribili, dove gli imputati venivano ammassati in attesa del giudizio: vivere o. ... La repressionegradualmente spazio all'educazione. Il principio pedagogico alla base dell'...Per fedeltà verso la Corona sitrascinare in un matrimonio senza amore, nel 1981, con la ... La Regina Elisabetta II e il figlio Carlo Poco prima di, Elisabetta II aveva espresso la sua ...