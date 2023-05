L' ambientalismo folle ed autolesionista di Ultima Generazione

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il grande romanziere americano Michael Crichton non era certamente uno che le mandava a dire e fu tra i primi a denunciare, anche attraverso i suoi romanzi, il fanatismo di certi gruppi ambientalisti che emergevano sulla scena pubblica degli anni novanta. Crichton sosteneva che gli ecologisti radicali fossero assimilabili ad una sorta di setta millenarista che esprimeva una forma di religiosità surrogata, convinta che la fine del mondo per mano dell’inquinamento fosse ad un passo e che l’unica salvezza fosse una radicale contestazione della civiltà occidentale e del suo progresso. L’idea dell’ecologismo radicale, asseriva il creatore di Jurassic Park, era la creazione di una sorta di stato di emergenza permanente capace di giustificare qualunque scelta politica e di imporre attraverso la retorica della fine del mondo una certa etica ed un certo modo di pensare con ovvio pregiudizio ...

Quindi "ci sembrache debbano essere i milanesi a pagare per un gesto sconsiderato da parte di un gruppetto di talebani dell'- insistono Piscina e Sardone - Per questo chiediamo ...... ammontano a 200mila euro e ci sembrache debbano essere i milanesi a pagare per un gesto sconsiderato da parte di un gruppetto di talebani dell''. Così in una nota Samuele Piscina,......chiamato "rete A22" che si definisce "un gruppo di progetti interconnessi impegnati in una... emerge una finalità messianica tipica delle religioni a cui l'ideologico ambisce a ...