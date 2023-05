L’aggressione all’Ucraina ha frenato la globalizzazione

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni L’invasione russa in Ucraina ha riportato in cima all’agenda questioni che solo pochi mesi prima sembravano diventate anacronistiche: sicurezza energetica e crisi alimentare. I prezzi dell’energia sono in calo, ma l’emergenza non è finita, l’approvvigionamento sta scatenando una intensa competizione globale. Il conflitto nel cuore dell’Europa, con le sue ripercussioni sulle forniture, ha accentuando le fragilità del modello di sviluppo basato sulle catene globali del valore, alimentando il protezionismo, la frammentazione, accelerando quell’inversione di rotta rispetto allache ha dominato l’ultima parte del XX secolo. Il mondo si sta riorganizzando in blocchi, con un baricentro nell’Atlantico e l’altro in Cina (il ruolo della Russia è legato ...