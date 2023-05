L’affondo di Calderoli | «I veti? La sinistra e Conte hanno perso le elezioni | ne prendano atto»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Ladovrebbero prenderechele. Però, diversamente da quello che è accaduto in passato, questa volta qualcuno chiede il loro coinvolgimento su riforme che riguardano la vita del Paese e dei cittadini. Se il loro ruolo vuole essere esercitato soltanto come diritto di veto, non ce l’. Io suggerisco loro di fare proposte e correzioni. Sematurato il lutto, bene. Se no, se ne riparla tra 5 anni». Così, in un’intervista al “Corriere della Sera”, il ministro per le Autonomie Roberto. Sull’invito del premier Meloni alle opposizioni, dice: «Credo sia del tutto normale che la premier rispetto a un argomento di tale rilievo si confronti. Tra l’altro, il percorso potrebbe essere ...