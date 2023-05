L' ad Fuortes lascia  Ora Rossi può costruire la Rai dei sovranisti

(Di lunedì 8 maggio 2023) ... e per di più il sovrintendente del San Carlo Stéphane Lissner che minaccia ricorsi; e infine il decreto ad hoc zeppo di svarioni " e infatti non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale " che al ...

Carloil suo incarico di amministratore delegato Rai con un anno e tre mesi di anticipo. Non andrà a fare il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, il posto che Giorgia Meloni ...... con una lettera che ha il sapore di una rivendicazione vittimistica ma che arriva a pochi giorni da una norma che confezionata proprio su di lui, Carlorischia di non approdare nel posto che ......via libera in Consiglio dei ministri al decreto che contiene i nuovi limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche ha così aperto la porta al possibile passaggio di...

Fuortes lascia la Rai, presto il successore - Tv Agenzia ANSA

Poco meno di due anni è durata la carica di Carlo Fuortes come amministratore delegato della Rai, nomina che assunse il 16 luglio del 2021 ...Le dimissioni presentate per evitare di essere sfiduciato in Cda. A Napoli però già affilano le spade. Il governo ha pronto il tandem Sergio-Rossi per viale ...