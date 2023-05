L’Ad della Rai Carlo Fuortes si è dimesso | «Venute meno le condizioni per proseguire | lascio nell’interesse dell’azienda»

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Amministratore delegatoRaiha rassegnato le dimissioni dall’incarico, comunicando ufficialmente questa mattina la decisione al ministro dell’Economia GianGiorgetti. «Da decenni lavoro nell’amministrazione pubblica e ho sempre agitodelle istituzioni che ho guidato,privilegiando il beneficio generalecollettività rispetto a convenienze di parte», ha scritto, la cui permanenza in carica era ormai da mesi nel mirino del governo. Il dirigente ha anticipato i tempi:«Prendo atto che non ci sono più leperil mio lavoro di amministratore delegato», ha scritto, rivendicando al contempo i risultati raggiunti. «Nel primo anno di lavoro del ...

