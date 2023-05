“La zia ce l’ha fatta” Mara Venier ritrova il sorriso | la notizia l’ha raggiunta stamattina

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gran bella sorpresa per. La popolare e amatissima conduttrice Rai, da anni protagonista con i suoi show, la sua risata contagiosa e il suo stile inconfondibile, ha appena ricevuto una di quelle notizie che non possono che rallegrarle l’animo. E pensare che soltanto pochi giorni fa, domenica 23 aprile, la stessa presentatrice aveva avuto ben poco da ridere: nella parte centrale il suo “Domenica In” era stato seguito da circa 700mila spettatori in meno rispetto alla settimana precedente. Ma la gara degli ascolti è un po’ come la vita, una ruota che gira e prima o poi ti ripaga e ti fa raccogliere quello che hai seminato. La professionalità e il rapporto ormai decennale col proprio pubblico, che portano comunque milioni di persone – mica noccioline – a seguire i suoi spettacoli, hanno dato i frutti sperati. A dare l’annuncio che riporterà ...