La violenza sulle donne non tende a diminuire e purtroppo quel numero di donne ammazzate o ferite | o aggredite sempre più alto non è solo percezione | ma è realtà

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 maggio 2023) Aveva16 anni Jessica Malaj, ma il padre non ha avuto comunque pietà e ha trovato lo stesso il coraggio di accoltellarla brutalmente perché ha cercato di difendere la madre dalla furia omicida dell’uomo. Una morte terribilela accaduta sabato sera a Torremaggiore, in provincia di Foggia, un’ennesimo femminicidio compiuto in famiglia che va ad accrescere ilpiù impressionante diuccise per mano di un uomo. ...