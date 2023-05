La verità fa sempre paura | questa leggenda spiega il perché

(Di lunedì 8 maggio 2023)e bugie sono una parte fondamentale della nostra vita. Tutti noi ci siamo trovati di fronte a momenti in cui abbiamo dovuto decidere se dire lao meno. Nel mondo di oggi può essere difficile distinguere tra fatti e opinioni, tra notizie vere e notizie false. Navigare nel difficile terreno dellae della menzogna può essere complicato. Sebbene possiamo dire di preferire l’onestà, quando ci troviamo di fronte a una realtà complicata o scomoda è fin troppo facile soccombere all’inganno. Il motivo? Una bellissimace lo svela. Ladellae della Menzogna Secondo un’anticadel XIX secolo, citata nella prefazione del libro ‘Burattinai e galoppini’ di Marianna Archetti e Chiaretta Mannari, lae la ...

... la rata mensile sarà di 1.218 euro per un prestito da 100mila euro,di 25 anni, col tasso al 5,1%, la rata mensile sarà, invece, di 597 euro. Quanto ai vecchi mutui, invece, nessuna ...... in relazione ai nostri amici a quattro zampe, ma con un'attenta lente d'ingrandimento ai loro bisogni nondel tutto evidenti ai nostri occhi. Veterinario confessa 6che non vorresti ...Il 10 maggio, si svolgerà, dalle 16,nel Palazzo delle Culture, "Parlare col cuore nel raccontare la: criminalità, dispersione scolastica, ecosostenibilità attorno all'Etna", a cui ...