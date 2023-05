La Sampdoria perde in casa dell’Udinese e retrocede in Serie B

(Di lunedì 8 maggio 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla stagione della. Dopo la sconfitta maturata inUdinese (2-0, reti di Pereyra e Masina), anche la matematica sentenzia una retrocessione annunciata ormai da alcune settimane. Decisiva la sconfittalinga con la Cremonese che ha spento ogni speranza proprio quando la squadra di Dejan Stankovic avrebbe potuto puntare alla salvezza visto il mini ciclo contro dirette concorrenti come i grigiorossi, il Lecce e lo Spezia. Dunque, la squadra doriana torna inB, l’ultima stagione nella cadetteria fu nel 2010-11. Non è servito a ottobre nemmeno il cambio in panchina con Dejan Stankovic che ha preso il posto di Marco Giampaolo, esonerato dopo il ko al Ferraris col Monza. Ci ha provato l’ex mister della Stella Rossa ma è stata un’impresa quasi impossibile con una ...

La Sampe con questo risultato è matematicamente retrocessa in B. Il tabellino di Udinese -2 - 0 Gol: nel pt; 9' Pereyra, 34' Masina UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, ...Djuricic 5 -tanti palloni, gioca con superficialità. Avrebbe anche l'occasione per segnare ma non va. Gabbiadini 6 - Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, nella ripresa è sua la migliore ...Lo stesso discorso replicato anche a gennaio con lache si è chiaramente indebolita e così nelle ultime gare è stata una lunga agonia, dopo la sconfitta con la Cremonese, culminata col 5 - ...

La Sampdoria perde a Udine (2-0) e ripiomba in serie B dopo 12 anni Telenord.it

Arriva il secondo verdetto stagionale in Serie A, con i blucerchiati che retrocedono in cadetteria dopo 11 anni e per la quinta volta nella sua storia. Decisiva la vittoria del Verona ieri a Lecce e l ...Il Milan supera la Lazio, alla terza sconfitta in quattro esibizioni, e rilancia le sue ambizioni nella volata Champions League: ...