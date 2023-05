La Sampdoria esce sconfitta da Udine e saluta la A

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo il verdetto relativo allo scudetto del Napoli, oggi è arrivato il primo verdetto relativo alla zona retrocessione. Il campo infatti ha detto che laè di fatto la prima squadra ad essere matematicamente retrocessa in Serie B in questa stagione. Fatale è stata lapatita poco fa per mano dell’se per 2-0 che ha condannato i blucerchiati alla B. Laè la prima retrocessa della stagione-Fiorentina (Photo credits: U. C.).Appena 17 punti in 34 partite e oggi lache ha dato valore alla matematica. Laa seguito della battuta d’arresto con l’se per 2-0 è ritornata in Serie B dopo 12 anni. Una stagione davvero complicata per i blucerchiati a seguito dei ...

CODA - In coda, in attesa di Empoli - Salernitana e Udinese -il Veronadalla zona calda grazie all'1 - 0 di Lecce che trascina lo Spezia, battuto dalla Cremonese 2 - 0, in terz'ultima ...Con questa vittoria il Verona sale a 30 punti in classifica eddalla zona retrocessione. Il ... al diciannovesimo posto a Cremonese con 24 punti e al 20esimo posto lacon 17 punti ma una ...... il Verona vince sul campo del Lecce eddalla zona retrocessione quando mancano quattro ... Sassuolo 43, Salernitana 35*, Empoli 35*, Lecce 31, Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24,17*.*...

