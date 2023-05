La Sampdoria è retrocessa matematicamente in Serie B | decisiva la sconfitta contro l’Udinese

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) LainB LainB. I doriani perdono 2-0(gol di Pereyra al 9? e Masina al 34?) alla Dacia Arena e, con quattro giornate di anticipo sulla chiusura del campionato, scivolanonellacadetta, dodici anni dopo l’ultima volta. Un dramma sportivo per i tifosi blucerchiati sempre più preoccupati anche per quanto avviene extra-campo. Il futuro del club è infatti minacciato da nubi pesanti che rischiano di mettere a repentaglio la continuità societaria: la protesta della tifoseria nei confronti di Lotito e Scaroni in occasione dell’ultima Assemblea della Lega diA la dice tutta ...