La Russa canta con Morandi in Senato | nell' Aula di Palazzo Madama l' inno italiano

Lacon Morandi in Senato : nell'Aula l'inno italiano in occasione della festa per i 75 anni anni di Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La, ha cantato l'inno italiano con ...Il presidente del Senato, Ignazio Lal'inno italiano con Gianni Morandi nell'Aula di Palazzo Madama durante le prove del concerto organizzato tra i vari festeggiamenti in occasione del 75esimo anniversario del Senato della ...In piazza Navona si è tenuto un concerto alla presenza di La. mgg

La Russa canta con Morandi alle prove del concerto in Senato - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell’Aula di Palazzo Madama durante le prove di Gianni Morandi, e a Piazza Navona durante il concerto della banda ...