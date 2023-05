La Regina Carlotta | la seconda stagione ci sarà? Parla Shonda Rhimes

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 Netflix ha lanciato La, miniserie composta solo da sei episodi prequel di Bridgerton, la fortunata serie televisiva statunitense prodotta datratta dai romanzi di Julia Quinn. Gli appassionati di Bridgerton aspettavano con ansia il prequel tant’è che i sei episodi de Lali hanno letteralmente divorati chiedendone a viva voce… di più! In tanti hanno iniziato a chiedersi se ciun seguito, sebbene la produttrice, prima ancora che andassero in onda le sei puntate della storia dellada giovane, avesse già messo le mani avanti, spiegando che non avrebbe avuto un seguito. Dopo il grande successo potrebbero cambiare le carte in tavola? Stando a quanto ...