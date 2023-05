La Rai del dopo-Fuortes | Infante asso pigliatutto Il nuovo corso di Mellone | Chiocci al Tg1 | tutti i nomi

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dietro le dimissioni di Carloun asse di ferro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini che insieme a Silvio Berlusconi hanno ritrovato compattezza sulla rai. I bene informati raccontano che i leader del centro destra hanno lasciato l'ad libero di scegliere tra le dimissioni e la permanenza in azienda. Ma, che non è mai stato organico al Pd (tantomeno a quello di Elly Schlein, era stato indicato da Mario Draghi su ispirazione di Salvo Nastasi, potentissimo genero di Giovanni Minoli) non aveva sponde di difesa per rimanere.