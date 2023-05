La piccola Diana morta di stenti | per la Corte d’Assise la madre può affrontare il processo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) PuòilAlessia Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire dila figliadi quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio dello scorso anno. La donna aveva lasciato la figlia per trascorrere qualche giorno con il compagno di allora, residente a Leffe. Lo ha deciso ladi Milano respingendo un’istanza della difesa di perizia psichiatrica sulla “capacità di stare in giudizio” dell’imputata. Anche i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro avevano chiesto il rigetto dell’istanza, spiegando che la donna è sempre stata pienamente “lucida e consapevole”. Più avanti nella difesa potrà chiedere comunque una perizia sulla capacità di intendere ...