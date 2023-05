LA NUOVA RAI RIPARTE DA MONICA SETTA | PINO INSEGNO E FORSE NICOLA PORRO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il dopo Carlo Fuortes, qualsiasi sia l’assetto che si determinerà in Rai, non sarà una passeggiata. Le dimissioni consegnate all’azionista, ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dovranno essere presentate alla presidente del Consiglio di amministrazione, Marinella Soldi senza necessariamente essere comunicate ai restanti consiglieri in un’apposita riunione. Sarà il ministero dell’Economia a dover reintegrare il cda, indicando un nuovo nome che poi il board ratificherà comenuovo ad. Sarà quest’ultimo a scegliere eventualmente il nuovo direttore generale. Queste le tappe. Quanto ai nomi, non dovrebbero esserci sorprese: ad sarà Roberto Sergio, attuale direttore di Radio Rai, mentre dg dovrebbe essere Gianpaolo Rossi, già manager Rai e ex consigliere di amministrazione. Proprio questo precedente avrebbe impedito a Rossi di puntare da subito alla poltrona principale. Dovendo ...