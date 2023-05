«La mia vita a 17 anni nelle mani del gioco d' azzardo online»

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 maggio 2023) Parlare con gli studenti did’on line è come navigare in un mare in tempesta e per di più con una barca scarsamente equipaggiata. E’ quasi impossibile fare con loro una checklist prima di avventurarsi in un mondo pericoloso come quello deld’. Apparentemente sicuri, a tratti spavaldi, i ragazzi appaiono solidali e complici. Condividono le vittorie e le sconfitte e da bravi amici si prestano i soldi anche quando perdono. Il loro aspetto è quello più diffuso tra gli adolescenti: capelli corti con il ciuffo buttato sulla fronte, le scarpette da ginnastica alla moda e le calze bianche tirate su fino a mezza gamba. Per capire cosa succede nelladei ragazzi della Generazione Z, la più coinvolta neld’on line, abbiamo incontrato ...