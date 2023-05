NAPOLI - Non sempre le iniziative commerciali trovano terreno fertile. Il Napoli durante la festala presentato una nuova, ma non potrà essere utilizzata per le partite ufficiali. L'iniziativa dell'ufficio marketing del club sarà sicuramente un successo, come lo erano state in ......Sarri che non fece entrare nemmeno per una manciata di minuti Christian Maggio nella partita dell'addio inazzurra). Guido - Comunque nei giorni della gioia e della festa per il terzo......Sarri che non fece entrare nemmeno per una manciata di minuti Christian Maggio nella partita dell'addio inazzurra). Guido - Comunque nei giorni della gioia e della festa per il terzo...

La maglia Scudetto del Napoli è illegale in Serie A e Champions: il motivo Corriere dello Sport

La gioia per il risultato calcistico ha innescato molte decisioni e promesse da mantenere ma quella di alcuni cittadini che vestono un asino con la maglia del Napoli e lo fanno sfilare per strada è pi ...Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi della galleria… Leggi ...